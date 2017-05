Innsbruck, Manchester - Weder der Täter noch das Motiv für eine Explosion in der Manchester-Arena am Montagabend, bei der mindestens 22 Menschen starben und Dutzende verletzt wurden, sind derzeit bekannt. Die britische Polizei behandelt die Attacke als terroristischen Anschlag.

Was wir wissen:

Explosion: Gegen 22.30 Uhr Ortszeit (23.30 Uhr MESZ) hat es am Montagabend in oder an der Manchester-Arena eine gewaltige Explosion gegeben. Die Detonation soll laut Zeugenberichten noch einige Straßen weiter zu hören gewesen sein. 22 Menschen kamen ums Leben. Mehr als 50 weitere wurden zum Teil schwer verletzt.

Junges Publikum: Unter den Verletzten und Toten sind vermutlich zahlreiche Kinder und Jugendliche. Viele waren in Begleitung ihrer Eltern oder Verwandten auf dem Konzert in der Manchester-Arena. Zum Zeitpunkt der Explosion trat US-Sängerin Ariana Grande auf. Die Halle fasst mehr als 21.000 Menschen.

Offenbar Einzeltäter: Am Montagvormittag gab die Polizei erste Details zu dem mutmaßlichen Terrorangriff bekannt. Es habe sich, so die britischen Behörden, um einen terroristischen Anschlag gehandelt. Der männliche Einzeltäter sei bei der Explosion ums Leben gekommen, hieß es. Er habe einen Sprengsatz am Körper getragen.

Krisensitzung einberufen: Für Montagvormittag hat die britische Premierministerin Theresa May eine Krisensitzung einberufen. Die Parteien haben indes ihre Wahlkampfkampagnen für die Parlamentswahl in wenigen Wochen ausgesetzt.

Keine weiteren Sprengsätze: In der Nacht auf Dienstag wurde ein Gegenstand in einem Park nahe der Halle untersucht und kontrolliert gesprengt. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um ein vergessenes Kleidungsstück. Das Gebiet rund um die Manchester-Arena war wenige Minuten nach der Detonation weiträumig abgesperrt worden.

Was wir nicht wissen:

Der Ort der Explosion: Nicht final geklärt ist derzeit noch der genaue Ort, an dem die Detonation erfolgte. Während die Polizei vom Foyer der Halle spricht, erklären die Betreiber der Manchester-Arena, dass die Explosion „im öffentlichen Raum“ außerhalb der Halle stattgefunden habe.

Hintergrund und Motiv: Die britische Polizei hat verlauten lassen, dass sich ein männlicher Einzeltäter in die Luft gesprengt haben soll. Mehr ist derzeit aber noch nicht bekannt. Hintergrund und Motiv liegen völlig im Dunkeln. Inzwischen soll ein Bekennervideo auf der Internetplattform LiveLeak aufgetaucht sein. In dem Clip bekannt sich ein mutmaßliches Mitglied des Islamischen Staates zu dem Anschlag. Die Bombe in Manchester sei erst der Anfang gewesen, droht der Mann in dem Video. Die Echtheit des Videos ist noch nicht bestätigt.

Art der Bombe: Laut britischer Polizei hat ein Mann einen selbstgebauten Sprengsatz, den er an seinem Körper befestigt hatte, zur Explosion gebracht. Es steht jedoch nicht fest welche Art von Bombe der Mann zündete. Verschiedene Medienberichte, wonach es sich um eine „Nagelbombe" gehandelt habe, sind von offizieller Seite noch nicht bestätigt worden.