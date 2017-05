Essen – In einer Wohnung in der deutschen Stadt Essen sind am Montagabend zwei Tote gefunden worden, bei denen es sich möglicherweise um ein Ehepaar im Alter von 61 und 65 Jahren handelt. Sie sind vermutlich von ihrem 38 Jahre alten Sohn getötet worden, der selbst die Polizei rief und selbst zu schwere Verletzungen aufwies, dass sein Zustand am Dienstag noch kritisch war.

Das Ehepaar soll nach ersten Erkenntnissen der Ermittler bei einer Auseinandersetzung erstochen worden sein. Nach Angaben der Polizei hatte der 38-Jährige am Montagabend selbst den Notruf gewählt und angegeben, zwei Menschen in der Wohnung getötet zu haben. Der Mann wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren am Tatort. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht. (APA/dpa)