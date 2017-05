Von Monika Schramm

Manchester – Es ist ein aufregender Tag für Saffie: Mit ihrer großen Schwester Ashlee und Mama Lisa besucht die Achtjährige das Konzert von Ariana Grande. Das erste Konzert in ihrem Leben. Und auch das letzte. Als ihr Vater an der Manchester Arena ankommt, um seine Familie abzuholen, der Schock: Seine Frau und die ältere Tochter liegen schwer verletzt im Krankenhaus, seine kleine Tochter wird vermisst. Am Mittwoch werden die größten Ängste wahr. Saffie ist tot. Lisa liegt laut britischen Medien im Koma, weiß noch nichts vom Verlust.

Die Behörden wollen offiziell nichts über die Opfer des Anschlags Montagnacht bekannt geben. Die Polizei ist sich sicher, alle identifiziert zu haben. Die Familien sind kontaktiert. Erst wenn die Untersuchungen der Leichname in einigen Tagen abgeschlossen ist, werden die Namen veröffentlicht.

Kelly, 32 Jahre

Einige Familien haben auf Facebook ihren Verlust öffentlich gemacht. So wie Ian, der seine Lebensgefährtin Kelly verloren hat. Sie sei „so glücklich wie nie zuvor gewesen“, schreibt er auf Facebook. „Wir hatten so viele gemeinsame Pläne. Meine Tochter Phoebe wird am Boden zerstört sein – so wie wir alle.“

Die 32-Jährige ist auch eine Heldin. Kelly versucht alles, um ihre elf Jahre alte Nichte zu beschützen. „Hollie wurde in die Luft geschleudert, als die Bombe explodiert ist. Sie rannte zu ihr (...) warf sich vor sie“, berichtet ein Bekannter in The Sun. Hollie überlebt mit zwei gebrochenen Beinen. Ihre Mutter Claire hat einen gebrochenen Kiefer, schreibt Hollies Großmutter auf Facebook. Die beiden werden im Chaos von Kelly getrennt. Sie werden sie nie wieder sehen.

Alison (44) und Lisa (43)

Den ganzen Dienstag hat Jordan die Krankenhäuser von Manchester nach seiner Stiefmutter Alison abgesucht, sagt er der Zeitung The Guardian. Die 44-Jährige hat im Foyer der Arena auf ihre 15-jährige Tochter gewartet. Genauso wie ihre Freundin Lisa (43). Die beiden Teenager werden nach dem Konzert gefunden. Ihre Mütter nicht. Beide sind tot. „Sie haben uns eine fürsorgliche, wunderschöne Mama und Stiefmutter genommen. Sie war fantastisch zu uns allen. Wir lieben dich sehr, Alison“, schreibt Jordan auf Facebook.

Olivia, 15 Jahre

Mit einem verzweifelten Appell in der ITV-Sendung „Good Morning Britain“ suchte am Dienstag Charlotte Campbell nach ihrer Tochter. „Alles was ich weiß ist, sie war mit ihrer besten Freundin in der Manchester Arena, um Ariana Grande zu sehen und sie ist noch nicht wieder aufgetaucht.“ Unter Tränen erzählt sie, wie sie Krankenhäuser, die Polizei, Hotels angerufen hat. „Es gibt keine Nachrichten. Ich kann nur warten. Ich warte zu Hause, falls sie herkommt.“

In der Nacht auf Mittwoch wird Charlottes schlimmster Albtraum wahr: Ihre 15 Jahre alte Tochter ist tot. „RIP mein geliebtes, wertvolles, wundervolles Mädchen Olivia. Viel viel zu früh von uns genommen. Geh und sing mit den Engeln. Mami liebt dich sehr“, postet sie mit einem Bild auf Facebook.

Angelika (40) und Marcin (42)

„An alle, die an einem sicheren Ort oder in einem Krankenhaus in Manchester sind: Wenn ihr meine Eltern seht, lasst es mich bitte, bitte wissen. Sie sind seit dem Anschlag verschwunden!“: So sucht eine junge Studentin aus York ihre Eltern. Dazu teilt sie ein Bild des Paares, das aus Polen stammt. Angelika und Marcin sind in der Arena, um ihre beiden Töchter Alexa und Patricia nach dem Konzert abzuholen. Die jungen Frauen sind in Sicherheit. Die Eltern leben nicht mehr.

Nell, 14 Jahre

Mit ihrer Schulfreundin Freya darf Nell zum Konzert nach Manchester fahren. Nach der Explosion fehlt von Nell jede Spur. Erst am Mittwoch wird bekannt: Die 14-Jährige ist tot. Ihre Freundin stolpert, bricht zusammen, wird von einem Ehepaar in Sicherheit gebracht. „Nach einer zehnstündigen Operation ist sie stabil“ berichtet Freyas Vater der Sun. „Sie ist genäht, geschraubt, verbunden worden. Es wird ein langer Weg, aber wir haben den ersten Schritt gemacht.“

Jane, 50 Jahre

Jane ist mit einer Freundin und deren Kindern von Blackpool nach Manchester gereist. Während die Jungen sich im Konzert vergnügen, gehen die beiden Frauen etwas essen. Dann kehren sie wie verabredet zur Arena zurück. „Leider kam Jane nicht zurück. Ihre Freundin ist glücklicherweise okay, die Kinder wurden in Sicherheit gebracht“, sagt der Ehemann der 50-Jährigen der BBC.

Familien und Freunde trauern auch um: Georgina (18), John (26), Martyn (29).