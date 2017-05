Manchester – Der Selbstmordattentäter von Manchester hatte möglicherweise Unterstützung. Die britische Innenministerin Amber Rudd nannte es am Mittwoch wahrscheinlich, dass der 22-jährige Salman Abedi nicht alleine gehandelt habe. Die Polizei in Manchester nahm drei weitere Männer fest. Insgesamt sind vier Männer in Gewahrsam.

Erstmals seit zehn Jahren wurde die Terror-Warnstufe im ganzen Land auf „kritisch“ erhöht. Das bedeutet, dass ein weiterer Anschlag unmittelbar bevorstehen könnte. Zum Schutz von Großveranstaltungen und öffentlichen Plätzen wurde auch das Militär eingesetzt. 20 Schwerverletzte des Attentats am Montag mit 22 Toten schwebten noch immer in Lebensgefahr.

Abedi hatte sich den britischen Ermittlungsbehörden zufolge in die Luft gesprengt, als die Zuschauermassen aus einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande strömten. Unter den Toten sind viele Jugendliche und Kinder, darunter ein achtjähriges Mädchen. Ein polnisches Paar, das seine beiden Töchter abholen wollte, kam dem polnischen Außenminister zufolge ebenfalls ums Leben.

Noch 64 Verletzte in Behandlung

Der Chef der Gesundheitsbehörde des Großraums Manchester, Jon Rouse, sagte, insgesamt würden noch 64 Verletzte behandelt. Einem deutschen Arzt zufolge, der in Manchester arbeitet, enthielt die Bombe Nägel. Etliche Opfer hätten auch Schädel-Hirn-Verletzungen, sagte der Neurologe Stefan Schumacher dem Südwestrundfunk (SWR).

„Es scheint wahrscheinlich, glaubhaft, dass er das nicht alleine getan hat“, sagte Ministerin Rudd. Die Ausführung des Anschlags sei „anspruchsvoller gewesen als einige der Anschläge, die wir davor erlebt haben“. Abedi sei den Behörden bekannt gewesen, was aber nicht bedeute, dass er habe verhaftet werden sollen. „Ich bin sicher, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen mehr Informationen über ihn bekommen werden“, sagte Rudd.

Rudd zufolge werden 3800 Soldaten eingesetzt, um Polizisten zu entlasten, damit diese Kontrollgänge und Ermittlungen vornehmen können. Der Chef der Anti-Terror-Polizei, Mark Rowley, sagte, die Entscheidung, die Warnstufe zu erhöhen, sei eine Vorsichtsmaßnahme. Er hoffe, dieses Niveau werde wie in der Vergangenheit nicht für eine längere Zeit beibehalten. Polizisten in Großbritannien tragen nicht immer Waffen. Die Londoner Polizei hat aber angekündigt, etwa beim Fußball-Pokalfinale und einem Rugbyspiel am Wochenende zusätzliche bewaffnete Beamte abzustellen.

Schwerster Anschlag in Großbritannien seit 2005

Der Anschlag war der schwerste in Großbritannien seit 2005. Damals hatten sich vier Selbstmordattentäter in drei U-Bahn-Zügen und einem Doppeldeckerbus in London in die Luft gesprengt und 52 Menschen mit in den Tod gerissen sowie 700 verletzt.

Das Attentat von Manchester reklamierte die Extremistenorganisation IS (Daesh) für sich. Ungereimtheiten in deren Angaben ließen jedoch Zweifel aufkommen, ob sie wirklich verantwortlich ist. In der Vergangenheit hatten sich einige IS-Bekenntnisse als falsch erwiesen. Auch Rudd betonte, die Verbindung zum IS müsse erst untersucht werden. Der französische Innenminister Gerard Collomb sagte, ihm hätten britische Ermittler berichtet, dass Abedi möglicherweise auch nach Syrien gereist sei.

Abedi wurde den britischen Behörden zufolge als Sohn libyscher Eltern 1994 in Manchester geboren. Er habe in der nordenglischen Stadt studiert. Seine Familie soll sehr religiös gewesen sein und sich in einer Moschee der Stadt engagiert haben.

Erst kürzlich aus Libyen zurückgekehrt

Der Times zufolge war er erst kürzlich aus Libyen zurückgekehrt. US-Angaben zufolge soll er vor dem Anschlag mit dem Zug von London nach Manchester gereist sein. Am Dienstag nahm die Polizei einen 23-Jährigen fest, bei dem es sich Medienberichten zufolge um den Bruder Abedis handelt.

Rudd sagte, sie habe die Verbündeten gebeten, keine Details mehr zu nennen, um die Polizei nicht zu behindern. Sie zeigte sich „irritiert“, dass Informationen über die Identität des Attentäters zuerst in den USA öffentlich gemacht worden waren.

Im Zentrum Manchesters gedachten am Dienstagabend Tausende Menschen der Opfer. „Es sind schwere Zeiten auf den Straßen unserer Stadt, aber wir werden uns nicht unterkriegen lassen“, sagte der örtliche Dichter Tony Walsh: „Und wir wollen euer Mitleid nicht, weil dies der Ort ist, an dem wir stark zusammenzustehen, mit einem Lächeln im Gesicht.“

Auch die EU-Institutionen gedachten der Opfer. Die Europäische Kommission hielt vor ihrer wöchentlichen Sitzung am Mittwoch eine Schweigeminute ab. EU-Kommissar Günther Oettinger betonte: „Diese verabscheuungswürdigen Attacken werden unsere Anstrengungen gegen den Terrorismus zu kämpfen, nur verstärken“. Das Europäische Parlament will um 15.00 Uhr, im Beisein der britischen Botschafter für die EU und Belgien, eine Schweigeminute abhalten.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der slowenische Präsident Borut Pahor verurteilten den Anschlag in einer gemeinsamen Erklärung als „grausame und hinterhältige Terror-Attacke“. „Es war ein barbarischer Angriff auf unschuldige Opfer“, hieß es in der Erklärung, die sie am Mittwoch in Ljubljana verlasen. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) erinnerte während eines Besuchs in Ägypten angesichts der „furchtbaren Ereignisse“ von Manchester daran, „wie nahe uns das Problem des Terrorismus gerückt ist“. (APA/Reuters/dpa)