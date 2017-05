Innsbruck, Spielfeld - Für einen mutmaßlichen Dieb klickten Anfang Mai am Grenzübergang von Spielfeld die Handschellen. Der per Haftbefehl gesuchte Litauer wurde bereits am 2. Mai geschnappt, berichtet die Polizei am Freitag in einer Aussendung. Der 26-Jährige soll im April vergangenen Jahres von einem Firmengelände im Bezirk Innsbruck-Land drei Lastwagen der Marke Mercedes gestohlen haben.

Der Wert des Diebesgutes: Rund 450.000 Euro. Der Mann sitzt aktuell in der Justizanstalt Innsbruck ein und ist geständig.

Gemeinsam mit Komplizen soll der Mann damals die GPS-Geräte der Laster entfernt und gefälschte Kennzeichen angebracht haben. Dann soll die Beute über den Brenner nach Italien gebracht worden sein. Auf die Spur des Diebes waren die Beamten durch eine DNS-Spur gekommen, die sie am Tatort sicherstellen konnten.

Wie die Polizei berichtet, könnte der Mann auch für zwei weitere Diebestouren im März und Oktober vergangenen Jahres verantwortlich sein. Bei den Straftaten, die ähnlich abgelaufen sein sollen wie der Lkw-Diebstahl im April, wurden drei weitere Lastwagen erbeutet. In diesen Fällen laufen die Ermittlungen noch.