Bregenz – Seit einer Woche beschäftigt eine Einbruchserie die Vorarlberger Polizei. Die Täter brachen seit dem 18. Mai insgesamt 15 Mal in Wohnhäuser ein. In den meisten Fällen befanden sich die Bewohner schlafend in den Gebäuden, teilte die Exekutive mit.

Im Zuge der Ermittlungen wurde nach zwei Tatverdächtigen gefahndet. Dabei konnte einer der beiden Männer festgenommen werden.

Der zweite ist nach wie vor flüchtig. Es handelt sich dabei um einen 37-jährigen Albaner. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter in ganz Österreich aktiv gewesen sind. (TT.com)