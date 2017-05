Wuppertal – Nach einer Gewalttat mit drei Toten in einer Wuppertaler Sozialeinrichtung ist ein Heimbewohner am Freitag wegen des Verdachts des Totschlags in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Der 42-Jährige soll drei Mitbewohner des Heims mit einem Messer niedergestochen und tödlich verletzt haben.

Bewohner hatten am Mittwochabend die Polizei alarmiert, nachdem sie drei tote Männer im Alter von 38 und 63 Jahren in dem Heim entdeckt hatten. Am Freitag wurden noch immer Spuren ausgewertet. Die Obduktion der Leichname stand noch aus. In der Einrichtung der Diakonie leben Menschen mit psychischen Problemen und Suchterkrankungen unter sozialtherapeutischer Betreuung.

„Unklar ist noch, was genau sich zur Tatzeit und im Vorfeld abgespielt hat“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hauke Pahre. Der mutmaßliche Täter habe noch nicht vernommen werden können. Auch Bewohner des Heims und Mitarbeiter würden weiterhin befragt.

Eine Psychiaterin hatte dem 42-Jährigen nach einer Begutachtung eine Form der Schizophrenie bescheinigt. Aufgrund seiner Erkrankung sei die Steuerungsfähigkeit des Mannes erheblich vermindert, erklärten die Behörden. Gegen ihn besteht der dringende Tatverdacht des Totschlags in drei Fällen.

Ob der Tatverdächtige und die anderen Männer sich vor der Tat gestritten haben, werde aber ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Augenzeugen für das Geschehen gebe es wohl nicht. „Wir versuchen aufzuklären, wie die vier Männer zueinander standen und ob es früher schon einmal Streitigkeiten gegeben hat“, sagte Staatsanwalt Pahre. Der Verdächtige soll Tür an Tür mit einem der drei Opfer gewohnt haben.

Polizeibeamte fanden am Tatort ein Messer, das als Tatwaffe gilt. Der 42-Jährige hatte selbst eine Schnittverletzung an der Hand erlitten. Zu den persönlichen Verhältnissen des Mannes wurden keine Angaben gemacht. (dpa)