Jefferson City (Missouri) – Ein 24-Jähriger im US-Bundesstaat Missouri hat nach übereinstimmenden Medienberichten seine zwei Jahre alte Tochter umgebracht. Wie der lokale Sender Fox2Now unter Berufung auf die Polizei berichtete, sei das Kind gestorben, nachdem der Vater „Wrestling-Bewegungen“ an der Zweijährigen ausgeführt habe.

Der 24-Jährige soll das Kind anderem von seinen Schultern mit dem Rücken auf den Boden geworfen haben, heißt es in dem Bericht weiter. Das entspricht einer so genannten „Batista Bomb“, wie sie im Profi-Wrestling häufig gezeigt wird. Der zuständige Polizeichef sagte Medienberichten zufolge in einem Statement, das Kind sei „lebensgefährlich gequält“ worden.

Die Ermittler wurden Fox2Now zufolge Mitte Mai nach einem Notruf auf die Familie aufmerksam. Das Kind wies zu diesem Zeitpunkt laut Polizei bereits „offensichtliche Missbrauchsmerkmale“ auf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wenige Tage später starb es dort. (APA/dpa)