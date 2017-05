Manchester - Der jüngere Bruder des Attentäters von Manchester hatte einer britischen Zeitung zufolge einen Terroranschlag auf den deutschen UN-Libyengesandten Martin Kobler geplant. Der für Anfang dieses Jahres vorgesehene Angriff auf Koblers Konvoi konnte verhindert werden, wie der Telegraph am Sonntag berichtete.

Der jüngere Bruder Hashim Abedi soll einer Jihadistengruppe angehören. Libysche Sicherheitskräfte hätten die Gruppe monatelang beobachtet, schrieb die Zeitung und berief sich auf Diplomatenkreise. Eine Reaktion von Kobler war in Libyen zunächst nicht zu bekommen.

Großbritanniens Innenministerin Amber Rudd räumte ein, dass Salman Abedi bereits dem Geheimdienst aufgefallen sei. Details nannte sie in einem BBC-Interview aber nicht. Die Polizei arbeitet nach eigenen Angaben mit tausend Beamten an dem Fall. Sie habe bereits „gute Fortschritte" gemacht. Schon am Freitag teilte die Polizei mit, dass sie „große Teile des Netzwerks" hinter dem Anschlag zerschlagen habe, das die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) für sich reklamierte.

UPDATE: Man arrested in Shoreham by Sea in connection with Manchester Arena attack pic.twitter.com/bgxH38u63W

— G M Police (@gmpolice) May 29, 2017

Am Sonntag nahmen Beamte bei einer Hausdurchsuchung in Osten von Manchester einen weiteren 25-jährigen Verdächtigen fest. In der Nacht auf Montag wurde ein 23-Jähriger festgenommen. Damit sind 14 Personen in Polizeigewahrsam. Montagfrüh liefen zwei Hausdurchsuchungen in Manchester und Chester.

Am Sonntag veröffentlichte die Polizei erstmals Fotos des 22 Jahre alten Attentäters von Manchester kurz vor seinem Anschlag auf Besucher eines Pop-Konzerts. Auf den zwei Bildern von Überwachungskameras trägt Salman Abedi einen Rucksack und eine Brille. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise zu einer Wohnung, in der sich Abedi vor der Bluttat aufgehalten haben soll. Vermutlich habe er dort die Bombe zusammengesetzt.

Latest update from @CCIanHopkins and Deputy Assistant Commissioner Neil Basu of @MetPoliceUK pic.twitter.com/HPxNcjkWR5

— G M Police (@gmpolice) May 27, 2017

Salman Abedis jüngerer Bruder Hashim soll in die Anschlagspläne eingeweiht gewesen sein. Die Polizei nahm ihn am Dienstag in Libyens Hauptstadt Tripolis fest. Auch der Vater wurde festgesetzt. Hashim Abedi soll ausgesagt haben, dass er und Salman die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unterstützten.

Zehntausende Sportler und Zuschauer haben in Manchester am Sonntag ein beeindruckendes Zeichen gegen den Terror gesetzt. Sechs Tage nach dem Selbstmordanschlag versammelten sie sich in der englischen Stadt zu einem Halbmarathon.

Mehr als 30.000 Läufer nahmen an der durch ein massives Polizeiaufgebot gesicherten Sportveranstaltung teil. Nach einer Schweigeminute vor dem Start sangen viele zusammen den Oasis-Klassiker „Don't Look Back In Anger" (Schau nicht im Zorn zurück). Einige waren als Feuerwehrmann oder Superheld verkleidet, um den Rettungskräften für ihren Einsatz nach dem Anschlag zu danken. Viele Läufer trugen als Zeichen der Solidarität mit den Terroropfern gelbe Bänder und Bienen-Symbole. Die Arbeitsbiene steht für Manchesters Fleiß und Stolz. (dpa, APA/AFP, TT.com)