Innsbruck – Die Untersuchungshaft über jenen Mann, der von der Staatsanwaltschaft Innsbruck des Mordes an einer 26-jährigen Frau aus Wörgl verdächtigt wird, ist verlängert worden. Das Ergebnis der Untersuchung am Ludwig Boltzmann Institut für Klinisch-Forensische Bildgebung in Graz der im Inn gefundenen Leiche lag indes weiter nicht vor, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr der APA am Montag.

Die Frau war am 2. Februar verschwunden, ihre Leiche wurde Anfang April im Inn gefunden. Immer noch ungeklärt ist, wie die Frau ums Leben kam. Allerdings sei aufgrund des Ergebnisses der gerichtsmedizinischen Untersuchung ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen nahen Verwandten. (APA)