Fritzens – Ein brutaler Raubüberfall auf eine Pensionistin in Fritzens Anfang Mai dürfte geklärt sein. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnte ein 53-Jähriger als Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Der obdachlose Österreicher ist geständig und wurde am Montag über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt nach Innsbruck eingeliefert.

Der Mann wird verdächtigt, die 76-jährige Seniorin in der Nacht auf den 3. Mai im Schlaf überrascht zu haben. Er soll über die Terrassentür in das Haus eingestiegen sein und die Frau an Händen und Füßen gefesselt haben. Nach rund 15 Minuten machte er sich dann mit dem Handy der Tirolerin aus dem Staub. Die Pensionistin konnte sich zwar schnell von den Fesseln befreien, wartete aber noch, bis sie sicher war, dass der Räuber nicht mehr da ist. Weil er ihr Handy mitgenommen hatte, harrte sie bis zum nächsten Morgen aus, um den Besuch ihrer Tochter abzuwarten. (TT.com)