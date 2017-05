Ebbs – Ein Streit und eine folgende Fahndung haben am Dienstag in Ebbs ein tragisches Ende genommen: Zwei Männer waren im Ortsteil Buchberg kurz vor Mittag aneinander geraten. Gegen 11.25 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein: Ein Mann sei niedergestochen worden. Die Beamten fanden den 69-Jährigen schwer verletzt vor seiner Wohnung. Der Einheimische wurde mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus in Bayern gebracht. Nach Angaben von Walter Pupp, Leiter des Tiroler Landeskriminalamts (LKA), schwebt der Mann in Lebensgefahr.

Sein Kontrahent – laut Polizei ein bislang unbescholtener 41-jähriger Österreicher – war mit einem Wagen geflüchtet. Sofort wurde eine Alarmfahndung ausgelöst, auch der Polizeihubschrauber war im Einsatz. Eine Handypeilung wurde durchgeführt. Schließlich wurde der mutmaßliche Täter gesichtet: oberhalb von einem Schotterwerk bei den so genannten „Schanzer Wänden“. Als der 41-Jährige den Hubschrauber sah, sprang er in die Tiefe. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Die Ermittlungen laufen. Hintergrund soll ein Beziehungsdrama gewesen sein. Offenbar hatte der 69-Jährige ein Verhältnis mit der Frau des jüngeren Mannes. Als der Betrogene dahinter kam, konfrontierte er seinen Nebenbuhler – und stach offensichtlich zu. (TT.com)