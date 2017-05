München/Linz/Innsbruck - Die bayerische Polizei hat am Dienstag einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Im Zusammenhang mit der Festnahme erfolgten auch Maßnahmen in Österreich, erklärte der Sprecher des Innenministeriums in Wien, Karl-Heinz Grundböck, auf APA-Anfrage und bestätigte damit deutsche Medienberichte.

Insgesamt seien fünf Objekte, zwei davon in Österreich (Linz und Innsbruck), durchsucht worden, berichtete die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf einen Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München. Etwa 100 Beamte sollen dabei im Einsatz gewesen sein. Festgenommen wurde der 37-jährige türkische Staatsbürger dann von Spezialkräften im Landkreis Weiden in der Oberpfalz, wie die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) bei der Generalstaatsanwaltschaft München mitteilte.

Gruppe steht unter IS-Kommando

Der Mann wird verdächtigt, Mitglied der Terrormiliz Junud al-Sham (Soldaten Syriens) zu sein und für die Gruppe, die unter dem Oberkommando der Terrororganisation IS (Daesh) steht, neue Mitglieder rekrutiert zu haben. Er soll in den Jahren 2013 und 2014 nach Syrien ausgereist, dort an Kriegswaffen trainiert worden sein und an Kampfhandlungen der Organisation in Nordsyrien teilgenommen haben. Danach soll er in Deutschland für Junud al-Sham geworben haben. Laut Nachrichtenagentur AFP soll er spätestens am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. (APA)