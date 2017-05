Brandenburg

Terrorverdächtiger in Deutschland gefasst, Anschlagspläne für Berlin

Ein 17-jähriger Syrer, der einen Selbstmordanschlag in Berlin geplant haben soll, wurde am Dienstag in der Uckermark in Brandenburg verhaftet. Auf die Spur gekommen ist man dem jungen Mann wohl durch Hinweise aus anderen Bundesländern.