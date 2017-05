London – Drei nach dem Anschlag von Manchester vor rund einer Woche festgenommene Männer sind wieder auf freiem Fuß. Die 20, 24 und 37 Jahre alten Männer wurden am Dienstag freigelassen, wie die Polizei in der englischen Stadt mitteilte. Damit sind nun noch elf Verdächtige im Zusammenhang mit den Ermittlungen in Polizeigewahrsam.

Der 22-jährige Salman Abedi hatte sich am 22. Mai nach einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande in die Luft gesprengt und 22 Menschen mit in den Tod gerissen, 116 Menschen wurden verletzt. Unter den Opfern sind viele Jugendliche und Kinder. (APA/AFP)