Zell am Ziller – Die Polizei in Zell am Ziller ermittelt nach wir vor in einem Fall brutaler Gewalt gegen eine 26-jährige Salzburgerin, die am Wochendende des Zillertaler Gauderfests wie berichtet von einem Unbekannten verfolgt und niedergeschlagen worden war.

Die Frau war am 7. Mai gegen 4.20 Uhr alleine auf dem Weg vom Ortszentrum in Richtung Unterau, als sie bemerkte, dass ihr ein Mann folgte. Schnell kramte sie ihr Handy hervor um Hilfe zu holen, doch da war es schon zu spät. Der Verfolger schlug mit einem dumpfen Gegenstand auf sie ein.

Nachdem das Opfer laut um Hilfe schrie, wurde sie von einer Zeugin in einem Haus gehört. Diese wiederum schrie den Täter in die Flucht. Er lieft in Richtung Ortszentrum. Die 26-Jährige erlitt bei der Attacke Gesichts- und Kopfverletzungen und musste im Krankenhaus Schwaz behandelt werden. Sie konnte keine genaue Täterbeschreibung liefern. Sie erinnerte sich lediglich daran, dass der Mann ein dunkles Shirt mit weißem Muster im Brustbereich trug.

Die Polizei Zell am Ziller bittet um zweckdienliche Hinweise unter Tel. 059133/7257. (TT.com)