Innsbruck – Bei einer Hausdurchsuchung am Mittwoch in Innsbruck konnte Suchtgifthund „Adar Belafra“ mehrere Marihuanapflanzen aufspüren. In einem versteckten Kellerabteil befanden sich insgesamt 20 Stück in voller Blüte stehende Marihuanapflanzen. Im Wohnhaus waren weitere rund 200 Gramm bereits geerntete Marihuanablüten, teilte die Polizei mit. Das Suchtgift wurde sichergestellt.

Der mutmaßliche Besitzer, ein 66-jähriger Innsbrucker, ist nicht geständig. Er wird wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Suchtgifthandels angezeigt. (TT.com)