Kundl - Die Faszination zweier junger Burschen für Feuer hätte am Dienstagabend in Kundl ins Auge gehen können. Zum Glück wurde bei der Aktion der beiden niemand verletzt.

In einem öffentlichen Gebäude zündeten der 14-Jährige und 13-Jährige gegen 17.45 Uhr den Mülleimer in einer Herrentoilette an. Dazu verwendeten die beiden österreichischen Staatsbürger einen Deo-Spray, wie die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mitteilt.

Der Brand konnte von der Feuerwehr von Kundl schnell gelöscht werden. Da bei dem Feuer viel Hitze und Rauch entstanden, wurde die Toilette schwer beschädigt. (TT.com)