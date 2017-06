Manchester – Die Polizei von Manchester hat einen weiteren, nach dem Anschlag vom 22. Mai festgenommenen Mann freigelassen. Der 21-Jährige war zwei Tage nach dem Attentat auf ein Popkonzert in der englischen Stadt in dem mehr als 180 Kilometer entfernten Ort Nuneaton gefasst worden. Er kam am Mittwoch wieder frei, es gibt keine Anzeige gegen den jungen Mann. Damit seien derzeit noch zehn Verdächtige in Gewahrsam und werden befragt, teilte die Polizei mit.

In Libyen wurden zudem der Vater und der Bruder des Attentäters festgenommen. Der 22-jährige Salman Abedi hatte sich am 22. Mai nach einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande in Manchester in die Luft gesprengt und 22 Menschen mit in den Tod gerissen. 116 Menschen wurden verletzt. Unter den Opfern sind viele Jugendliche und Kinder.

Offenbar kaufte sich Abedi wichtige Bestandteile seiner Bombe selbst. Es sei trotzdem immer noch nicht auszuschließen, dass er Teil eines Netzwerks gewesen sei, erklärte die britische Polizei. (APA/AFP)