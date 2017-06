Graz – Ein zwölf Jahre alter Bub hat am Mittwochnachmittag in der aufgelassenen Grazer Rösselmühle gezündelt und dabei ein einstöckiges früheres Betriebsgebäude in Brand gesetzt. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit. Die Berufsfeuerwehr brachte das Feuer rasch unter Kontrolle. Der Bub wurde wenig später von der Polizei ausgeforscht.

Besorgte Anrainer der früheren Rösselmühle im Bezirk Gries verständigten um 14.36 Uhr die Feuerwehr, dass in dem Bereich ein Zimmerbrand ausgebrochen wäre. Andere Anrufer informierten über eine starke Rauchentwicklung am Mühlengelände an der Kreuzung Elisabethinergasse und Oeverseegasse. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich um einen Dachstuhlbrand in einem Nebengebäude handelte. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Aufgrund von Zeugenaussagen suchte die Polizei nach einem Buben, der sich auf dem Gelände aufgehalten haben soll. Die Ermittlungen ergaben, dass der Zwölfjährige, ein Staatsangehöriger der Russischen Föderation, alleine gegen 14.30 Uhr das Gebäude betreten und dort mit einem Feuerzeug und Papier ein Feuer entfacht hatte. Dieses hatte sich dann zu einem Vollbrand entwickelt, der Bub lief darauf hin weg. (APA)