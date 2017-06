Innsbruck – Wegen Mordversuchs und Vergewaltigung an seiner nunmehrigen Ex-Frau wurde ein 26-jähriger Unterländer am Donnerstag zu 20 Jahren Haft plus Anstaltseinweisung verurteilt. Das Urteil der Geschworenen fiel einstimmig aus. Dazu wurden dem Opfer 8000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen.

Die Chronologie

Nach ewigen Streitereien und einer bereits komplett zerrütteten Ehe war der 26-Jährige am 16. August 2016 wieder einmal alkoholisiert in der ehelichen Wohnung in Jenbach eingetroffen. Weitere Munition für die Scheidungspläne seiner Frau. Als diese darauf versuchte, den Schlaf der zehn Monate alten Tochter zu gewährleisten, indem sie erst den Stecker zum Radio zog und später auch noch die Sicherung herausdrehte, lief das Fass beim 26-Jährigen endgültig über.

Um die Geschehnisse danach gingen die Schilderungen der beiden vor den Geschworenen jedoch auseinander. Der Angeklagte will seiner Frau im Streit einen Gürtel um den Hals gelegt haben. Sie wiederum berichtete heute über Videoaufzeichnung, dass sich ihr Ehemann ins Schlafzimmer geschlichen habe, während sie geschlafen habe, und sie zu strangulieren begonnen habe. Ein Todeskampf begann, bei dem die gerade einmal 45 Kilogramm schwere Frau kaum bis keine Luft mehr bekam.

Bewusstlose im Wohnzimmer vergewaltigt

Laut dem medizinischen Gerichtssachverständigen Walter Rabl hatte der 26-Jährige seine Frau mit dem Gürtel noch gewürgt, als diese bereits bewusstlos war. In diesem Zustand zog er sie auch noch in das Wohnzimmer, wo er sie vergewaltigte. Die Frau wachte dabei auf und versuchte erneut, an Luft zu kommen. Schwer, denn ihr Gesicht war auf einen Teppich gedrückt. Am Hinterkopf verspürte sie ein vom Ehemann gehaltenes Kissen.

Mit letztem Atem und in Gedanken an das Baby bat die Frau unter Todesängsten ihren Peiniger, sie doch wenigstens die Notdurft verrichten zu lassen. Im Zuge diesen Geschehens ließ der 26-Jährige von ihr ab und bestätigte ihr, dass sie heute nicht sterben müsste. Mit den Worten „Du siehst mich nie wieder“ verließ der Mann darauf die junge Frau und verständigte seine Brüder.

„Gürtel zugezogen, damit endlich Ruhe ist“

Zu einem Mordversuch zeigte sich der Unterländer nicht geständig, dafür jedoch zur Vergewaltigung. Zwar könne er sich an diese nicht mehr erinnern, aber eine solche auch nicht ausschließen. Gerichtsmedizinische Spuren belegten die Tat jedoch ohnehin. Der Angeklagte: „Ich war so verzweifelt aufgrund der Scheidung. Sie hat mich immer erniedrigt und genörgelt. Ich habe den Gürtel zugezogen, damit endlich Ruhe ist.“

Verteidigerin Anneliese Markl gestand für ihren Mandanten das Tatgeschehen zu, wies jedoch auf eine diagnostizierte kombinierte Persönlichkeitsstörung mit emotional instabilen, neurotischen Anteilen hin. Durch diese Störung leidet der Angeklagte demnach unter einer mangelhaften Impulskontrolle, was sich bereits bei Vortaten des Angeklagten gezeigt habe. So hatte der 26-Jährige vor Jahren bereits einen Rentner derartig zusammengeschlagen, dass dieser seither ein Pflegefall ist. Psychiaterin Adelheid Kastner ging von einer weiteren Gefährlichkeit des Angeklagten aus. (fell, TT.com)