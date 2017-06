Ein 26-jähriger Drogendealer hat seine Ware in seinem Mund gebunkert. Bei seiner Festnahme am Donnerstagnachmittag in Wien-Brigittenau förderte er 51 Kugeln mit Heroin und Kokain zutage, die er um jeweils zehn Euro weiterverkaufte. Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer beobachteten ihn die Polizisten, wie er gegen 15.30 Uhr am Treppelweg Drogen verkaufte.

Die Beamten stellten ihn zur Rede. Laut Maierhofer verhielt sich der Nigerianer ausgesprochen kooperativ, gab das Delikt sofort zu und stellte die Kugeln in seinem Mund zur Verfügung. Die Polizisten beschlagnahmten auch 50 Euro, den 26-Jährigen nahmen sie fest. (APA)