Endingen – Im Fall um die ermordete Ausstauschstudentin Lucile K. in Kufstein wurde möglicherweise ein Durchbruch erzielt: Die deutsche Polizei hat nach Informationen der Bild einen Verdächtigen gefasst, der eine 27 Jahre alte Joggerin aus Endingen bei Freiburg getötet haben soll. Es soll sich um einen Fernfahrer handeln, der im Raum Freiburg arbeitet. Der Fall wird in Verbindung mit dem Mordfall Lucile gebracht.

Lucile war im Jänner 2014 tot am Innufer in Kufstein aufgefunden worden. Die junge Französin wurde von einem Unbekannten angegriffen, sexuell missbraucht und mit einer Eisenstange erschlagen. Im Laufe der Ermittlungen verglichen die Tiroler Beamten zahlreiche ähnlich gelagerte Delikte in Österreich und im benachbarten Ausland mit dem Mord an der Studentin. Gesucht wurde nach Hinweisen auf Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen bei den Taten.

Mordfall Carolin G.

Anfang November vergangenen Jahres war schließlich in Endingen Carolin G. auf ihrer Joggingrunde spurlos verschwunden. Tagelang wurde nach der jungen Frau in Baden-Württemberg gesucht. Ein Suchhund fand die Leiche der 27-Jährigen in einem Dickicht. Die junge Frau war vergewaltigt und getötet worden.

„Kriminaltechnische Abgleiche von täterbezogenen Spuren aus beiden bisher ungeklärten Fällen“ hätten eine derartige Übereinstimmung ergeben, dass die deutschen und Tiroler Ermittler „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ von ein und demselben Täter ausgehen, hieß es schließlich im Jänner diesen Jahres vom Tiroler LKA.

Pressekonferenz am Samstag

Nähere Informationen zu dem Fall will die Freiburger Polizei am Samstag bei einer Pressekonferenz in Endingen mitteilen. Von der Landespolizeidirektion Tirol wird LKA-Chef Walter Pupp teilnehmen. (TT.com)