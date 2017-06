Endingen – Der Mordfall Lucile K. steht möglicherweise vor der Klärung: Im Fall der vor mehr als drei Jahren in Kufstein getöteten 20-jährigen Studentin aus Frankreich ist offenbar ein Verdächtiger in Deutschland festgenommen worden. Dies teilte die Polizei am Freitagabend mit. Der Täter soll Anfang November auch eine 27-jährige Joggerin in Endingen bei Freiburg in Deutschland getötet haben. Die Ermittler hatten an beiden Opfern übereinstimmende DNA-Spuren gefunden.

Pressekonferenz am Samstag

Nach Informationen der Bild soll es sich bei dem Festgenommenen um einen Fernfahrer handeln, der im Raum Freiburg arbeitet. Nähere Informationen zu dem Fall will die Freiburger Polizei am Samstag bei einer Pressekonferenz in Endingen mitteilen. Von der Landespolizeidirektion Tirol wird LKA-Chef Walter Pupp teilnehmen.

Lucile war am 12. Jänner 2014 tot am Innufer in Kufstein aufgefunden worden. Freunde und Studienkollegen hatten die 20-Jährige als vermisst gemeldet. Die junge Französin wurde von einem Unbekannten angegriffen, sexuell missbraucht und erschlagen. Todesursache waren laut Obduktion heftige Schläge auf den Kopf. Taucher fanden schließlich die Tatwaffe – eine Eisenstange – im Inn.

Im Laufe der Ermittlungen verglichen die Tiroler Beamten zahlreiche ähnlich gelagerte Delikte in Österreich und im benachbarten Ausland mit dem Mord an der Studentin. Gesucht wurde nach Hinweisen auf Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen bei den Taten.

Anfang November vergangenen Jahres war schließlich in Endingen Carolin G. auf ihrer Joggingrunde spurlos verschwunden. Tagelang wurde nach der jungen Frau in Baden-Württemberg gesucht. Ein Suchhund fand die Leiche der 27-Jährigen vier Tage nach ihrem Verschwinden in einem Gebüsch. Die junge Frau war vergewaltigt und erschlagen worden.

Zwei Fälle, zahlreiche Parallelen

Beide sichergestellten DNA-Spuren waren von schlechter Qualität. Die am Tatort in Kufstein gefundene DNA wurde hochgerechnet, und dieses Profil dann mit den in Deutschland sichergestellten Fragmenten direkt verglichen. Das Ergebnis lasse keinen vernünftigen Zweifel zu, dass es sich nicht um dieselbe Person handelt, hatten die Tiroler Ermittler im Jänner bekannt gegeben. Doch auch die Veröffentlichung eines Phantombilds in Deutschland lieferte zunächst keine heiße Spur.

Auch eine Reihe anderer Umstände ließ die Ermittler nicht daran zweifeln, dass beide Verbrechen von ein und dem selben Täter begangen worden waren. Neben der Auswahl der Opfer und wie diese nach der Tat abgelegt wurden, war auch auffallend, dass beide an einem Sonntag getötet worden waren.

Beide Opfer wurden mit massiver Gewalteinwirkung erschlagen – Lucile mit einer Eisenstange, die bei hydraulischen Hebesystemen etwa bei Lkw-Führerkabinen zum Einsatz kommt. Auch in Deutschland dürfte die Tatwaffe eine Art Eisenstange gewesen sein, sie blieb aber bis zuletzt verschwunden. Darüber hinaus wurden beide Opfer sexuell missbraucht. Während der Übergriff bei Lucile laut den Ermittlern „leicht“ war, wurde die 27-Jährige in Deutschland schwer missbraucht.roler Ermittler. (TT.com, APA)