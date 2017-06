Kabul - Bei drei Bombenexplosionen während eines hochrangig besuchten Begräbnisses eines bei Protesten am Freitag getöteten Demonstranten ( Die Tiroler Tageszeitung berichtete) in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Mindestens 87 weitere Menschen seien mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Wahidullah Madschroh, am Samstag. Zu den Tätern gab es unmittelbar keine Hinweise. Die radikalislamischen Taliban wiesen in einer Botschaft über einen Whatsapp-Kanal jegliche Beteiligung zurück.

Der dritte Anschlag innerhalb einer Woche