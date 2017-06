Herr Pupp, nach drei Jahren intensiver Ermittlungen jetzt der Durchbruch. Erleichtert darüber?

Walter Pupp: Ja, so ein Fall, bei dem eine junge Frau einem brutalen Mord zum Opfer fällt, der liegt einem schon im Magen. Und da ist man dann froh, wenn man so einen Fall lösen kann.

Waren es letztlich die verschiedenen Spuren aus Tirol und Deutschland, die zum Durchbruch geführt haben?

Pupp: Wir sind zur Überzeugung gekommen, dass wir den Fall nicht gelöst hätten ohne den Fall in Deutschland. Und der Fall in Endingen wäre nicht gelöst worden ohne den Fall in Kufstein. Wir haben unsere dreijährige Ermittlungsarbeit den deutschen Kollegen komplett zur Verfügung gestellt. Im Abgleich ist man dann auf den Täter gekommen. So tragisch der Tod der zweiten jungen Frau in Deutschland war, für die Ermittlungen war er auch eine Chance. Die hat man genutzt.

War die DNA des Täters die Leitspur?

Pupp: Das kann man so sagen. Es gab dann aber auch weitere Parallelen, die man entdeckt hat. Etwa den Sonntag, die Nähe zur Autobahn. Das ist polizeiliche Kleinarbeit, die man macht und die zum Erfolg geführt hat.

Ist der Täter in Österreich bekannt? Wird er in naher Zukunft von der Tiroler Polizei vernommen?

Pupp: Wir hatten ihn nicht auf unserer Liste. Der Täter ist in Österreich nicht vorbestraft. So wie es jetzt aussieht, wird es ein eigenes Ermittlungsverfahren für die Tat in Kufstein geben. Das ist rechtlich alles sehr kompliziert, weil Lucile ja aus Frankreich kam. Wir haben keine große Eile.

Wie haben die Eltern von Lucile reagiert?

Pupp: Sie waren erfreut. Sie hatten nicht mehr damit gerechnet, dass sich noch etwas ergibt oder sich jemand um den Fall kümmert.

Zeigt der Fall Lucile jetzt auch, dass auch andere lange zurückliegende Fälle noch abgeschlossen werden könnten, etwa weil sich der Stand der Technik bei den Ermittlungen ändert?

Pupp: Irgendwann ist jeder Fall einmal fertig ermittelt und es gibt nichts Neues. Doch der Stand der Technik, gerade im Bereich der DNA-Abgleiche, ändert sich ständig. Gerade bei Tötungsdelikten bei Frauen, und da gibt es nicht wenige, bleibt man natürlich dran. Wir wissen, es kann sich immer noch etwas ergeben und ein Fall aufgeklärt werden. Auch noch nach Jahren.

Das Interview führte Marco Witting