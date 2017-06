Innsbruck, Scharnitz – Eine Schlägerei wollte eine Polizeistreife am Sonntagabend in einem Lokal in der Innsbrucker Adamgasse schlichten. Als die Streithähne endlich getrennt waren, wollten die Polizisten die Männer zum Geschehen befragen.

Einer der Beteiligten, ein 39-jähriger Einheimischer, war davon aber wenig begeistert. Er reagierte aggressiv und ging auf die Beamten los. Bei der Festnahme wurde ein Polizist leicht verletzt. Der 39-Jährige wird angezeigt.

Schlägerei am Bahnhof

Auch am Bahnhof in Scharnitz mussten Polizisten am Sonntagabend zwei Schläger trennen. Beim Eintreffen der Polizei lagen der 47-jährige und der 27-jährige Asylwerber am Bahnhof und prügelten aufeinander ein.

Die Polizisten konnten die beiden bereits leicht verletzten Streithähne trennen. Grund für die Auseinandersetzung gaben die beiden Nordafrikaner keinen an. Die Männer mussten von der Rettung erstversorgt werden. (TT.com)