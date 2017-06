Drei völlig neue Sicherheitsschleusen auf dem letzten technischen Stand, Metalldetektoren, Beleuchtungs-, Bildschirm- und Kamerasysteme: Das Innsbrucker Landesgericht befindet sich seit dieser Woche nicht nur am neu gestalteten Eingangsbereich bei der Maximilianstraße sicherheitstechnisch in Hochform. Der Zutritt zum Justizgebäude ist an zwei Wachbediensteten vorbei nur noch durch diese drei Schleusen möglich. Sämtliches Gefahrengut, vom Schirm, Taschenmesser bis zum Spray, muss vor dem Zutritt erst in einem Behältnis an der Schleuse deponiert werden – erst dann öffnet diese dem darin Befindlichen ihre Pforten. Sollte es dennoch zu Problemen kommen, gibt es zwischen dem Landesgericht und der angrenzenden Polizeiinspektion einen direkten Zugang. Fern von Sicherheitsfragen ist das Landesgericht nun auch völlig barrierefrei zu erreichen. Direkt im Eingangsbereich wird noch ein Wartebereich mit Sitzgelegenheiten und ein Informationsleitsystem entstehen. Das kostete natürlich alles Geld, um das sich Klaus Schröder, Präsident des Oberlandesgerichts (OLG), offenbar noch rechtzeitig in Wien bemüht hatte. So gestand Schröder gestern bei der feierlichen Eröffnung des neuen Eingangsbereichs ein, dass das Projekt heute aufgrund weiterer Einsparungen im Justizbudget nicht mehr realisierbar wäre. So war bei den anwesenden Justizmitarbeitern die Freude über deren gesteigerte Sicherheit am Arbeitsplatz gleich doppelt groß. Schöne Geste des OLG-Präsidenten: Er bedankte sich persönlich beim ÖWD-Wachpersonal für dessen unermüdlichen Einsatz während der Umbauarbeiten.

Schon durch die neue Schleuse war gestern ein Innsbrucker geschritten. Zuerst war er nach Verlust des Arbeitsplatzes jedoch auf die schiefe Bahn und ins Drogenmilieu geraten. Dabei hatte er ein teils aus dem Darknet stammendes halbes Kilogramm Cannabis gewinnbringend verkauft. Eine Sackgasse, die nun zu Therapie und Bewährungshilfe führte. Dazu ergingen neun Monate bedingte Haft und 720 Euro Geldstrafe.

Ein Freispruch erging jedoch gestern nach einem Nasenbeinbruch in einem Wipptaler Lokal Mitte März. Zwar belegten Zeugen Stänkereien des Opfers, einen Faustschlag des Angeklagten konnte jedoch niemand genau bestätigen. (fell)