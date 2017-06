Ein Unbekannter wurde am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in einem Sportgeschäft in Schwaz dabei ertappt, wie er versuchte, ein Paar Sportschuhe in seinem Rucksack zu verstauen. Ein Verkäufer sprach den Mann an und versuchte, ihm den Rucksack zu entreißen – trotz heftiger Gegenwehr mit Erfolg. Der Täter flüchtete, ein weiterer Verkäufer nahm die Verfolgung auf, verlor den Mann aber aus den Augen.

Täterbeschreibung

Vermutlich 20 bis 25 Jahre alt, südländischer Typ. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Schildkappe. Hinweise erbeten an die PI Schwaz unter Tel. 059133/7250. (TT.com)