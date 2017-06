Innsbruck – Ein riesiger Lkw parkt vor einer Wohnanlage am Innsbrucker Südring: Darin befinden sich beschlagnahmte Kleider, Schuhe und Taschen – eine „erhebliche Menge“, wie Chefermittler Herbert Kahler im Gespräch mit TT.com bestätigt. Die Ware dürfte aus diversen Raubzügen stammen, genaueres muss jedoch erst ermittelt werden.

„Wir haben aufgrund kriminalistischer Ermittlungen eine Durchsuchung in der Wohnung gemacht und sind dort auf die Sachen gestoßen“, so der Kriminalpolizist weiter. Im Verdacht steht ein Mann, zu dessen Person sich die Polizei noch bedeckt hält, so lange die Ermittlungen laufen. Eine Verhaftung habe es aber noch nicht gegeben, weil es dafür derzeit keinen Grund gebe. „Theoretisch könnten die Waren auch gekauft sein.“ Derzeit werden die Hintergründe überprüft. (TT.com)