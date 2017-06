Endingen – Sympathisch, angenehm, zurückhaltend, nett, zuverlässig – einer, dem man seine Kinder anvertrauen würde: So sahen die Arbeitskollegen Catalin C., jenen 40-jährigen Lkw-Fahrer aus Rumänien, der im Jänner 2014 in Kufstein Lucile K. (20) und im November 2016 in Endingen Carolin G. (27) sexuell missbraucht und ermordet haben soll.

Der dreifache Vater war seit Oktober 2015 bei einer Spedition in Endingen als Lkw-Fahrer beschäftigt. Zuvor soll der Rumäne bei einer österreichischen Transportfirma ebenfalls als Fahrer gearbeitet haben.

Als die Freiburger Polizei im Jänner bekannt gab, dass der damals noch unbekannte Doppelmörder von Kufstein und Endingen ein Lkw-Fahrer sein könnte, wurde Catalin C.s Chef hellhörig. Allerdings passte der Tatort Kufstein nicht ins Bild – die Endinger Spedition fährt nicht nach Tirol. Der Unternehmer wusste nur von einem seiner 85 Mitarbeiter, dass er früher für eine andere Firma auch Österreich ansteuerte. Ein DNA-Test blieb allerdings ohne Ergebnis. Weitere Fahrer wurden im Lauf der folgenden Wochen überprüft, aber ebenfalls ohne Erfolg.

Am Donnerstag vor Pfingsten geriet auch Catalin C. ins Visier der Freiburger Ermittler – die Beamten wussten durch die Auswertung der Mautdaten, dass der Rumäne im Jänner 2014 in Kufstein war. Die Polizisten forderten den 40-Jährigen zur Abgabe einer DNA-Probe auf. C. willigte ein.

Am Freitag sollte der 40-Jährige bereits frühmorgens zu einer Lkw-Tour aufbrechen. Dazu kam es nicht mehr – die Polizei meldete sich beim Chef und bat ihn, C. hinzuhalten – der DNA-Test war positiv. Zehn Minuten später trafen schwer bewaffnete Beamte ein und nahmen den Verdächtigen fest. (tom)