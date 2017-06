Unterföhring — Bei Schüssen am S-Bahnhof in Unterföhring bei München sind am Dienstagmorgen mehrere Menschen verletzt worden, darunter eine Polizistin. Sie sei am Kopf getroffen worden und befinde sich in Lebensgefahr, berichten mehrere Medien. Unter den Verletzten sind auch zwei unbeteiligten Passanten. Ihre Verletzungen seien aber nicht schwer oder gar lebensbedrohlich, sagte ein Polizeisprecher der dpa.

Der Täter soll einem Polizeibeamten die Waffe entrissen haben. Auch er wurde verletzt und festgenommen. Die Polizei hat nach eigenen Angaben bisher keinerlei Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund - auch nicht auf weitere Täter.

Vorausgegangen war im Bereich des Bahnsteigs eine allgemeine polizeiliche Personenkontrolle. Eine Streife sei am Dienstagmorgen wegen eines Streits zum Bahnhof gerufen worden, sagte Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins. Einer der Streithähne versuchte demnach, den Polizisten ins Gleisbett zu schubsen. Das konnte der Beamte zwar verhindern, jedoch gelangte der Täter nach ersten Erkenntnissen dabei an die Waffe des Mannes - und schoss damit dessen Kollegin in den Kopf. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Auch der Schütze wurde getroffen. Wer auf ihn geschossen hatte, war zunächst unklar.

S-Bahnhof #Unterföhring - Mehrere Personen durch Schüsse verletzt. Polizeibeamtin schwer verletzt. Eine Person wurde festgenommen.

— Polizei München (@PolizeiMuenchen) 13. Juni 2017

Einsatz beendet, keine Gefahrenlage

Weitere Hintergründe und Einzelheiten des Vorfalls waren weiter unklar. Die Sprecherin betonte: „Die Lage ist unter Kontrolle", der Polizeieinsatz sei inzwischen beendet. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, betonte sie. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sagte sie. Der Polizeieinsatz sei inzwischen beendet. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Beamte sicherten zuvor das Gelände. Spezialeinsatzkommandos und Hubschrauber waren im Einsatz gewesen, die Beamten sperrten den S-Bahnhof ab.

Vor gut einem Jahr hatte ein Amokläufer am S-Bahnhof Grafing — ebenfalls im Münchner Speckgürtel gelegen — einen Menschen getötet und drei verletzt. Der zur Tatzeit 27-Jährige gilt als psychisch krank und daher als schuldunfähig. Ein Prozess wurde ihm bislang nicht gemacht. Der aus dem hessischen Grünberg bei Gießen stammende Mann hatte am frühen Morgen des 10. Mai 2016 wild um sich gestochen. (dpa)