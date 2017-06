Unterföhring — Hubschrauber, Blaulicht. Sperrbänder. Schüsse sind gefallen. Großeinsatz der Polizei am Bahnhof Unterföhring bei München. Der erste Gedanke wie so oft in diesen Zeiten: War es Terror? Doch die Polizei kann zumindest das ausschließen. Es war eine zunächst gewöhnliche Schlägerei in der S-Bahn, die eskaliert. Bilanz: vier Verletzte, darunter eine lebensgefährlich verletzte Polizeibeamtin.

Gegen 8.20 Uhr am Dienstagmorgen gehen mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Fahrgäste berichten von einer Schlägerei zwischen zwei Männern in der S-8 in Richtung Flughafen. Die S-Bahn war mit etwa 300 bis 500 Passagieren besetzt.

Angriff kam aus dem Nichts

Erst einmal ein Routineeinsatz. Eine Streife rückt aus. Am Bahnsteig beginnen die beiden Beamten mit der Aufnahme des Sachverhaltes, zunächst ohne Probleme. Dann kommt es zur Konfrontation. Einer der Randalierer schubst einen 30-jährigen Polizeibeamten, versucht, ihn ins Gleisbett vor eine einfahrende S-Bahn zu stoßen. Es gibt eine Rangelei, beide gehen zu Boden.

Dabei geschieht etwas Ungewöhnliches: Einer der Randalierer greift die Waffe des Beamten und zieht sie aus dem Holster. "Bei der Rangelei am Boden ist es dem Täter gelungen, sich der Dienstwaffe des Kollegen zu bemächtigen", berichtet Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins. Die Beamtin schießt auf den Mann, trifft ihn. Er schießt auf sie - sie wird am Kopf getroffen, wie da Gloria Martins sagt. Die 26-Jährige schwebt in Lebensgefahr. Der Täter feuert weiter, als die Pistole leer ist, schmeißt er sie aufs Bahngleis. Wahrscheinlich von ihm werden zwei unbeteiligte Männer getroffen. Die Passanten erleiden Durchschüsse am Arm und am Bein. Sie müssen wohl über Nacht im Krankenhaus bleiben.

Dem verletzten Täter gelingt zunächst die Flucht. Eine Streife der deutschen Bundespolizei hängt sich aber an seine Fersen und nimmt ihn wenige Augenblicke später außerhalb des Bahnhofes an einem Bürogebäude fest. Er konnte bisher noch nicht vernommen werden, wird derzeit operiert, sagt Münchens Polizeipräsident Hubertus Andrä am Nachmittag bei einer Pressekonferenz.

Mann ohne Wohnsitz, Haftbefehl beantragt

Er und seine Kollegen bangen nun um das Leben der jungen Polizistin. "Wir hoffen, bangen und beten für sie", sagt Andrä. "Ihr Zustand ist sehr ernst", ergänzt da Gloria Martins. "Das macht uns als Münchner Polizei sehr betroffen. Das macht sicher auch viele Münchnerinnen und Münchner sehr betroffen."

Aber was sind nun die Gründe für diese sinnlose Tat? Wer ist der Mann, der hier schoss? Seine Identität gibt die Polizei schnell preis, es handelt sich um einen 37-jährigen Deutschen. In Bayern geboren, aber derzeit ohne Wohnsitz. Die Polizei ist dabei herauszufinden, wo der Mann zuletzt lebte, womit er sein Geld verdiente. Im Jahr 2014 geriet er wegen des Besitzes einer geringen Menge Cannabis in Berührung mit der Polizei. Wegen Geringfügigkeit wurde das Verfahren eingestellt. Anders ist der 37-Jährige nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten. Bis heute. Erst die Rangelei in der S-Bahn. Dann der Stoß gegen den Polizeibeamten. Schließlich der versuchte Mord. Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl beantragt.

Der Anlass der Schlägerei ist unklar. Der zweite Beteiligte werde derzeit vernommen, in welcher Beziehung er zu dem Täter stand, wisse man noch nicht. Auch der Tathergang am Bahngleis ist noch lückenhaft. Wer zuerst schoss oder wen traf, müsse noch rekonstruiert werden. Die Spurensicherung am Tatort läuft und gestalte sich als sehr aufwändig. Rund 200 Zeugen müssen vernommen werden. Der S-Bahnhof Unterföhring mit Anbindung an den Münchner Flughafen ist bis auf weiteres gesperrt.

Einmal mehr wird damit ein Bahnhof Schauplatz einer schlimmen Gewalttat. Erst vor einem Jahr hatte ein Amokläufer am S-Bahnhof Grafing bei München einen Menschen getötet und drei verletzt. Der zur Tatzeit 27-Jährige gilt als psychisch krank und daher als schuldunfähig. Ein Prozess wurde ihm bislang nicht gemacht. Der aus dem hessischen Grünberg bei Gießen stammende Mann hatte am frühen Morgen des 10. Mai 2016 wild um sich gestochen. In Berlin attackierten kürzlich drei Jugendliche einen Mann, der sie für ihr rüpelhaftes Verhalten rügte. 2009 starb am Münchner S-Bahnhof Solln der Geschäftsmann Dominik Brunner, als er sich schützend vor Kinder stellte und in einer Schlägerei mit Jugendlichen verstrickt wurde. (TT.com, dpa)