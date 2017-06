In seiner Disziplin zählte er zu den weltweit Besten und ist auch heute noch für sportliche Ausnahmeleistungen gut. In diesem Umfeld begann der Tiroler, sich für Dopingmittel zu interessieren, und versorgte ab 2015 auch ehrgeizige Kollegen mit diversen Anabolika, die auf der Referenzliste der Anti-Doping-Kommission aufscheinen. Bestellt hatte der Tiroler Athlet die Stoffe über einen deutschen Internetanbieter. Quasi als Freundschaftsdienst mit minimalem Aufschlag. Da in Deutschland zu diesen Stoffen jedoch eine verschärfte Gesetzeslage herrscht, geriet der Tiroler in Behörden­ermittlungen. Im Februar klickten für ihn die Handschellen.

Nach dreieinhalb Wochen Untersuchungshaft und gröberen privaten Schwierigkeiten dann gestern am Landesgericht der Anti-Dopingmittel-Prozess. Vor Richterin Verena Offer berichtete der Sportler dann, dass Anabolika bei Österreichs Bodybuildern praktisch an der Tagesordnung seien. Grund dafür sei, dass es in den Vorfeldvereinen eben keinerlei Anti-Doping-Regeln gebe. Auch sei das Doping nur ein letztes Mosaiksteinchen im Spitzensport. Genügend Schlaf und eine perfekte Ernährung seien genauso wichtig. Die Anabolika würden dann bei gleichzeitig hartem Training etwa für die letzten acht Prozent an Leistungssteigerung verantwortlich sein. Obwohl sich die Mittel „wie die warmen Semmeln verkauft" hatten, will der Tiroler als Drehscheibe damit nicht mehr als 3000 Euro verdient haben: „Ich wollt' damit ja nicht reich werden!" Bei einem Strafrahmen von bis zu fünf Jahren Haft blieb das Urteil aufgrund des vollen Geständnisses noch milde: Ein Jahr bedingte Haft und 1440 Euro Geldstrafe ergingen. Aufgrund der bestellten Riesenmengen zieht die Republik zudem 20.000 Euro an errechneten Gewinnen ein.

Land kündigte Aidskranken: OLG kippt Urteil

Einem HIV-positiven Mann sind vom Innsbrucker Landesgericht letzten Februar 35.000 Euro Entschädigung als Schadenersatz für erlittene Diskriminierung zugesprochen worden. Laut dem Rechtskomitee Lambda (RKL) hatte das Land den Dienstnehmer innerhalb der Probezeit wegen seiner HIV-Infektion und seiner Homosexualität entlassen — die TT berichtete. Das Land meinte damals, dass „die gesetzten Personalmaßnahmen in keinster Weise mit der sexuellen Orientierung oder der HIV-Infektion des betroffenen Mannes in Verbindung stehen", und berief gegen das Urteil. Nun hat das Oberlandesgericht das aufsehenerregende Urteil jedoch gekippt und zu weiteren Feststellungen an das Landesgericht als Erstgericht zurückverwiesen. Ausgang — oder gar Rechtskraft — lassen also noch auf sich warten. (fell)