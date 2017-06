Innsbruck – Der Tiroler Polizei gelang am Dienstag erneut ein Schlag gegen das illegale Glücksspiel. Gemeinsam mit Kräften der Finanzpolizei, des Finanzamts und der Innsbrucker Stadtpolizei wurden sechs Lokale, in denen bereits in der Vergangenheit illegales Glücksspiel stattgefunden hatte, kontrolliert.

In zwei Betrieben entdeckten die Beamten sogenannte elektronische Watzenspiele. Die beiden Lokale wurden behördlich geschlossen und zwölf Glücksspielautomaten beschlagnahmt, teilte die Polizei mit. (TT.com)