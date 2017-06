Niederndorf – Am 13. Juni 2017 verendeten im Rumersbach in Niederndorf zahlreiche Fische. Sie dürften durch Abwasser verendet sein, welches im Bereich einer Baustelle in den Bach eingeleitet wurde. Es entstand ein Schaden in bisher unbekannter Höhe.

Der Baustellenverantwortliche wird bei der Bezirkshauptmannschaft Kufstein und der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)