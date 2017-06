See – Am Mittwoch, gegen 12 Uhr betrat eine 39-jährige Rumänin mit ihrer neunjährigen Tochter die Wohnung einer 92-Jährigen, bedrängte die Frau und raubte ihr mehrere Schmuckgegenstände.

Eine Polizeistreife konnte die Tatverdächtige noch in See aufgreifen. Die 39-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Einzelne Schmuckstücke konnten sichergestellt werden. (TT.com)