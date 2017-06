Fügen – Am Montag den 5. Juni, zwischen 19.00 Uhr und 19.45 Uhr stahlen bisher unbekannte Täter aus einem Gastronomiebetrieb in Fügen in einem unbeobachteten Moment eine Kellnergeldtasche. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. (TT.com)