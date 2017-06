Graz — In Graz ist am Mittwoch aufgrund einer Drohung die Mariahilferstraße gesperrt worden, das teilte die Polizei am Abend mit. Die Einsatzkräfte führten daraufhin Durchsuchungen durch, hieß es auf Twitter.

Ein Sprecher der Exekutive bestätigte gegenüber der APA, dass es im Bereich des Mariahilferplatzes einen Polizeieinsatz gibt. Nähere Details wurden zunächst nicht genannt, es sei eine „vage Drohung" via Internet eingelangt, dieser gehe man nach, hieß es lediglich. (APA)