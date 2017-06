Berlin – Ein Bekannter des späteren Berliner Attentäters Anis Amri hat vor Gericht eine Prügelei gestanden, an der sich fünf Monate vor dem Anschlag auch Amri selbst beteiligt haben soll. Laut Anklage sollen Differenzen nach Drogengeschäften zu dem Angriff im Juli 2016 geführt haben. Er habe bei der Prügelei in einer Bar mit einem Hocker in Richtung eines Kontrahenten geschlagen, erklärte der Angeklagte zu Prozessbeginn am Donnerstag am Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Amri soll mit einem Gummihammer auf den Gegner eingeschlagen haben, ein dritter Komplize ein Messer eingesetzt haben.

Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen gekaperten Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt gesteuert. Beim bislang schwersten islamistischen Terroranschlag in Deutschland starben 12 Menschen, fast 70 wurden verletzt. Obwohl Amri als sogenannter Gefährder von Behörden beobachtet wurde und auch im Drogenmilieu aktiv war, konnte er sich weiter frei bewegen. Nach dem Attentat wurde er auf der Flucht von italienischen Polizisten erschossen. (dpa)