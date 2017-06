Sarajevo – Die Leugnung des Völkermordes während des Krieges 1992-1995 soll nun auch in Bosnien strafbar werden. Durch die von der gesamtstaatlichen Regierung beschlossene Änderung des Strafgesetzes sind dafür Haftstrafen zwischen fünf und zehn Jahren vorgesehen, meldeten bosnische Medien am Donnerstag.

Eine mindestens einjährige Strafe ist auch für jene vorgesehen, die Gewalt oder Hass in Medien propagieren würden, erläuterte ferner Justizminister Josip Grubesa. Die Entscheidung sorgte vor allem in der kleineren Entität, der Republika Srpska, für Aufregung. Die gesamtstaatliche Regierung habe die Einwände der kleineren Entität nicht berücksichtigt, behauptet ihr Justizminister Anton Kasipovic. Der bosnische Handelsminister Mirko Sarovic konterte mit der Feststellung, dass alle Bemerkungen des Entitätsministeriums von der Regierung berücksichtigt worden seien.

Die Partei von Sarovic, die Serbische Demokratische Partei (SDS), regiert auf der gesamtstaatlichen Ebene mit, in der Republika Srpska ist sie allerdings in der Opposition. Dort ist der Bund der Unabhängigen Sozialdemokraten (SNSD) von Milorad Dodik tonangebend. Die SNSD-Abgeordnete im gesamtstaatlichen Parlament, Dusanka Majkic, sprach unterdessen gar von einem „unerhörten Verrat“ an Interessen der Republika Srpska.

Den Hintergrund stellt das Massaker von Srebrenica dar. Nach der Einnahme der muslimischen Enklave durch bosnisch-serbische Truppen wurden im Juli 1995 rund 8.000 muslimische Männer und Burschen in der Umgebung der Stadt brutal ermordet. Sowohl der Internationale Gerichtshof wie auch das UNO-Tribunal für Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien hatten das Massaker als Völkermord anerkannt. Die SNSD-Behörden weigern sich, dies zu akzeptieren. (APA)