Streit, Geldprobleme oder Verzweiflung über schwere Erkrankungen können Motive für Familiendramen sein. Einige Fälle aus diesem Jahr: Mai 2017, Essen (Nordrhein-Westfalen): Ein 38-Jähriger tötet laut ersten Erkenntnissen der Polizei seine Eltern und wählt dann schwer verletzt selbst den Notruf. Mai 2017, Bergheim (Nordrhein-Westfalen): Vermutlich aus Verzweiflung über schwere Erkrankungen soll eine 65 Jahre alte Frau ihren Sohn und sich selbst getötet haben. Mai 2017, Bonn (Nordrhein-Westfalen): Die Polizei findet in einer Wohnung ein drei Jahre altes Mädchen und eine 39 Jahre alte Frau tot. Der mutmaßliche Vater und Ehemann, der sich noch in einem Zimmer aufhielt, wird bei dem Einsatz erschossen. Mai 2017, Arnsberg (Nordrhein-Westfalen): Eine Frau tötet ihre sechs und sieben Jahre alten Töchter sowie sich selbst. Hintergrund soll ein Sorgerechtsstreit gewesen sein. April 2017, Bad Driburg (Nordrhein-Westfalen): Nach einem Ehestreit ersticht ein Vater seine fünfjährige Tochter sowie den acht Jahre alten Sohn. Danach tötet er sich selbst. Eine drei Jahre alte Tochter, die während der Tat in der Wohnung ist, überlebt. April 2017, Unterensingen (Baden-Württemberg): Ein Vater soll seinen vierjährigen Sohn und die acht Jahre alte Tochter getötet haben. Der Mann stürzt sich von einer Brücke in den Tod. Auf Facebook hatte er über einen Beziehungskonflikt mit seiner Ehefrau geschrieben. Januar 2017, Mettlach (Saarland): Ein 36-Jähriger soll seine Ehefrau und seine dreijährige Tochter erstochen haben. Danach stürzt er sich von der Aussichtsplattform eines Baumwipfelpfades.