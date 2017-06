Von Reinhard Fellner

Wien, Innsbruck – Ein bundesweit erörterter Tiroler Fall um Schwarzfahrten trotz entzogenen Führerscheins zeigt seit 2015 auf, dass der Vollzug des Verwaltungsstrafgesetzes in die Jahre gekommen ist. So muss ein Stubaier Familienvater für über drei Jahre in Haft (zu 63.868 Euro an Geldstrafen), weil man ihn 40-mal beim Schwarzfahren erwischt hatte. Das Strafenbündel, welches bei Gericht sonst Schwerverbrecher trifft, kennt im Verwaltungsbereich – im Gegensatz zur Justiz – bis heute keine Möglichkeit, Haftstrafen bedingt nachzusehen, ersatzweise abzuarbeiten oder per Fußfessel zu verbüßen.

Diese Rechtssituation ist der Bewährungshilfe Neustart seit Langem ein Dorn im Auge und entfachte Diskussionen an der juridischen Fakultät. Die Innsbrucker Rechtsanwaltskanzlei Holzmann hatte darauf ein Normprüfungsverfahren in Gang gesetzt.

Bislang muss der Stubaier weiter seine Haftstrafen verbüßen – doch eine Änderung der untragbaren Situation, bei der man mit Verwaltungsdelinquenten härter ins Gericht geht als mit Straftätern, ist in Sicht. So verweist das Innsbrucker Institut für Strafrecht auf einen Ministerialentwurf aus dem Bundeskanzleramt.

Demnach liegt nun erstmals ein Gesetzesentwurf vor, der die Einführung von gemeinnützigen Leistungen als Ausweg aus der Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe im Verwaltungsstrafgesetz vorsieht. Das parlamentarische Begutachtungsverfahren für die von Seiten der Bewährungshilfe, Wissenschaft, Anwaltschaft sowie Sozialarbeit seit Langem geforderte Gesetzesänderung endete am Mittwoch.

Neustart-Tirol-Leiterin Kristin Henning auf Anfrage der TT: „Endlich tut sich auf diesem Gebiet etwas. Dies ist von unserer Seite seit langer Zeit eine kriminalpolitische Forderung.“

Rechtsanwalt Hermann Holzmann: „Zeit wird’s! Menschen machen auch einmal Fehler. Aber sie deshalb für Verwaltungsübertretungen ins Gefängnis zu verbannen, ist schlicht nicht mehr zeitgemäß – wobei gemeinnützige Dienste uns allen etwas bringen!“

Zumal der Vollzug einer Ersatzfreiheitsstrafe ja letztlich nicht zur Erreichung des Sanktionszwecks erforderlich ist, sondern nur eine Konsequenz der Uneinbringlichkeit einer verhängten Geldstrafe darstellt. Vor allem bei Übertretungen durch Einkommensschwache ein Problem.

Im Jahr 2015 traf diese Situation laut Bundeskanzleramt österreichweit immerhin auf rund 7450 Personen zu. 15 Tage betrug die durchschnittliche Haftdauer. Fast 7000 der Ersatzhäftlinge verbüßten die Haftstrafen in einem der Polizeianhaltezentren, der Rest gar in Justizanstalten. Letzteres kam dem Staat kostenmäßig mit derzeit durchschnittlich 120 Euro am Tag übrigens noch günstiger. Die Kosten eines Hafttages bei der Polizei schlagen für die Öffentlichkeit hingegen mit 200 bis 300 Euro zu Buche.

Nun ist zu hoffen, dass die nur noch knappe Legislaturperiode der parlamentarischen Umsetzung keinen Strich durch die längst fällige Rechnung macht. Dass mit der Novelle Kosten vom Bund auf die Länder verlagert werden würden, dürfte aber auch noch Thema sein.