Verden – Ein verurteilter Vergewaltiger, der bei einem unbegleiteten Ausgang aus dem Maßregelvollzug eine junge Frau getötet hat, muss elfeinhalb Jahre in Haft. Das Landgericht Verden ordnete am Donnerstag zudem an, den 49-Jährigen anschließend in der Sicherungsverwahrung unterzubringen. Das Urteil lautete auf Totschlag.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann die 23-Jährige im September 2015 im Klosterwald bei Rehburg nahe dem Steinhuder Meer überfallen und getötet hat. Der Vater der jungen Frau hatte die unbekleidete Leiche seiner Tochter Tage nach der Tat im Wald gefunden. Sie war unter Farnkraut und Ästen versteckt. Der Angeklagte hatte die Tat vor Gericht bestritten.

Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten eine lebenslange Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung wegen Mordes gefordert. Sie gingen davon aus, dass der Mann die Frau zur Befriedigung seines Sexualtriebes überfallen hatte. Die beiden Pflichtverteidiger des Angeklagten plädierten auf Freispruch. Für eine Verurteilung gebe es keine Beweise, betonten sie.

Der Tod der jungen Frau und eine Reihe anderer Vorfälle im Maßregelvollzug in Niedersachsen hatten dazu geführt, dass das Land Lockerungen für Gewalt- und Sexualverbrecher stärker hinterfragt. (dpa)