Tirol

Nach Messerattacke verschanzt: Cobra nahm Mann in Kramsach fest

Ein Mann zückte während eines Streites in Kramsach am Freitag sein Messer und verletzte seinen Kontrahenten an den Händen. Daraufhin verschanzte er sich in einem Haus. Als die Beamten der Sondereinheit Cobra anrückten, ließ er sich widerstandslos festnehmen.