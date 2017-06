Heiterwang – Mit Schlafsäcken, Verpflegung und einer Axt sind vier junge Deutsche am Freitag zu einer Wanderung entlang des Plansees aufgebrochen. Mit der Axt wollten die Burschen – alle zwischen 18 und 19 Jahre alt – ursprünglich Brennholz hacken. Als sie bei ihrem Marsch abends aber zufällig an einer Jagdhütte vorbeikamen, beschlossen sie, die Nacht dort zu verbringen. Da die Hütte abgesperrt war, schlugen sie mit der Axt kurzerhand ein Loch in die Türe.

Dieses Loch war es auch, das einen Mann am nächsten Morgen dazu veranlasste, die Polizei zu verständigen. Da die Hütte vom Tal aus nur über einen Steig und einen anderthalbstündigen Fußmarsch zu erreichen ist, rückte die Polizei mit dem Hubschrauber aus. Wegen des unklaren Sachverhaltes waren auch drei Einsatzkräfte der Cobra mit an Bord.

In der Hütte trafen die Polizisten schließlich auf das Quartett, das sich in weiterer Folge nichts zu Schulden kommen ließ. Die jungen Männer hatten im inneren der Hütte nichts beschädigt und auch nichts gestohlen. Für das rabiate Vorgehen an der Türe setzte es dennoch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (TT.com)