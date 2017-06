Und wieder hat es London getroffen: Bei einem blutigen Zwischenfall im Stadtteil Finsbury Park ist ein Mann getötet worden, acht Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Fahrer eines Lieferwagens soll in der Nacht laut Augenzeugen absichtlich in eine Gruppe von Muslimen gefahren sein, die gerade von einem Gebet kamen. Gegen 00.20 Uhr (Ortszeit, 01.20 Uhr MESZ) sind laut Polizei die ersten Notrufe eingegangen. Rettungskräfte seien sofort zum Ort des Geschehens geschickt worden. Die Polizei riegelte die Umgebung um den Bahnhof Finsbury Park.

Eine Augenzeugin, Cynthia Vanzella schilderte bei Twitter ihre Eindrücke vom Unglücksort: „Schrecklich Polizisten zu sehen, die Herzmassagen bei am Boden liegenden Menschen machen, verzweifelt hoffend, sie zu retten." „Es gibt viele Menschen, die weinen und viele Verletzte", sagte ein anderer Zeuge, David Robinson. „Es scheint so, als sei die Moschee das Ziel gewesen." Ein 19-Jähriger beschrieb das Unfallfahrzeug als „weißen Lieferwagen mit drei Männern an Bord".

Die Ramadan-Stiftung hat den blutigen Zwischenfall nahe einer Moschee in London in Verbindung mit Islamhass gebracht. Mohammed Shafiq von der muslimischen Organisation sagte in der Nacht auf Montag: "Ich verurteile diese sinnlose und böse Attacke mit einem Lieferwagen gegen muslimische Gläubige außerhalb der Finsbury-Park-Moschee in London."

Der Islamhass habe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, sagte Shafiq der britischen Nachrichtenagentur PA. Ein Sprecher von Scotland Yard sagte dem US-Nachrichtensender CNN hingegen, es sei noch zu früh, um zu entscheiden, ob es sich um einen Terrorangriff handle. Die britische Anti-Terroreinheit wurde in die Ermittlungen miteinbezogen, schreibt der "Guardian".



BREAKING: We have been informed that a van has run over worshippers as they left #FinsburyPark Mosque. Our prayers are with the victims. https://t.co/FSE5m3bFpo

— MCB (@MuslimCouncil) 19. Juni 2017

Die britische Premierministerin Theresa May hat von einem „schrecklichen Zwischenfall" vor der Moschee im Norden Londons gesprochen. „All meine Gedanken sind mit jenen, die verletzt wurden, mit deren Angehörigen und mit den Rettungskräften vor Ort", teilte May Montagfrüh mit.

Jeremy Corbyn von der oppositionellen Labour-Party twitterte, er sei „total schockiert". Er habe bereits mit Vertretern der Moschee und der Polizei gesprochen, sagte der Vorsitzende der Sozialdemokraten. Seit 1983 sitzt Corbyn für den Londoner Wahlkreis Islington North im Unterhaus. Islington ist ein Ortsteil von Nordlondon.

Wie die Polizei am Montag in der Früh weiter mitteilte, haben Anti-Terror-Spezialisten die Ermittlungen übernommen. May bestätigte, dass der Vorfall nahe einer Moschee ein potenzieller Terroranschlag sein könnte. (APA, AFP, Reuters, dpa)