Innsbruck – BE: So lautet die Abkürzung für eine neue Polizeieinheit, die derzeit in Oberösterreich getestet und möglicherweise auch in Innsbruck eingerichtet wird. „Der Test der Bereitschaftseinheit läuft bis Ende des Jahres“, sagt Karlheinz Grundböck, Sprecher des Innenministeriums: „Wenn sich das Konzept bewährt, sind auch in anderen Bundesländern Bereitschaftseinheiten denkbar.“

Aber das ist noch Zukunftsmusik: Derzeit besteht die oberösterreichische BE aus 20 Mann, wird aber mit Anfang Juli auf 50 Polizisten aufgestockt. Die Spezialeinheit auf Probe hat die Aufgabe, die Inspektionen bei Großkontrollen und Einsätzen zu unterstützen. Aber auch selbstständige Streifen an Hotspots sind im Konzept vorgesehen.

Im Gegensatz zu den schon bestehenden „Einsatzeinheiten“ handelt es sich bei der BE um eine „stehende“ Einheit, die nicht erst im Ernstfall zusammengezogen werden muss, sondern sofort ausrücken kann. (tom)