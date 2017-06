Von Reinhard Fellner

Innsbruck, Wien – Die erst 2011 gegründete Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat schon viel von sich reden gemacht. Als spezielle Eingreiftruppe soll die Behörde schwere Amts- und Korruptionsdelikte (mit Ausnahme des Amtsmissbrauchs), Wirtschafts- und Finanzstrafsachen mit fünf Millionen Euro übersteigenden Schadensbeträgen und so genannte „Bilanzfälschungsdelikte“ bei größeren Unternehmen wirkungsvoll verfolgen.

Dazu werden künftig in der Anklagebehörde unter Führung der Wiener Oberstaatsanwaltschaft aber auch noch andere, spezifische Deliktgruppen behandelt. So sind die Korruptionsjäger auch für organisierte Schwarzarbeit, Ketten- und Pyramidenspiele, Geldwäsche oder Geschenkannahmen, Beeinflussungen und Bestechungen in einem Ausmaß von über 3000 Euro zuständig. Da diese Art von Ermittlungstätigkeit einen besonders hohen persönlichen Einsatz erfordert, sucht die Justiz seit Gründung der Behörde für diese nach engagierten und mobilen Staatsanwälten. Derzeit verfügt Leiterin Ilse Maria Vrabl-Sanda über 40 besetzte Planstellen. Knapp zehn davon befinden sich nicht in Wien. So wurden in Graz und Linz bereits Außenstellen gegründet.

Jetzt ist für den Westen Österreichs auch noch Innsbruck dran. Laut TT-Informationen hat sich die Personalkommission bereits auf drei Tiroler Korruptionsjäger geeinigt. Sie müssen jetzt noch ernannt werden. Einer von ihnen ist Norbert Ladinig, der die letzten Jahre in Klagenfurt das Hypo-Alpe-Adria-Chaos strafrechtlich aufgearbeitet hat. Seine Stelle bei der Innsbrucker Staatsanwaltschaft (stv. Erster Staatsanwalt) wurde soeben neu ausgeschrieben.

Ihre Arbeitsstätte finden die drei Ankläger im neuen Justizgebäude in der Brunecker Straße, welches das Innsbrucker Bezirksgericht beheimatet.

Um Tiroler Fälle wird es trotzdem in den seltensten Fällen gehen. So ist das Trio von der Tiroler Justiz eigentlich komplett abgekoppelt und erhält über Zufallsprinzip Akten aus ganz Österreich zugeteilt. Prozesse an Gerichten anderer Bundesländer sind da vorprogrammiert, wenn auch laut Behördenleiterin Vrabl-Sanda vieles heute auf digitalem Weg erledigt werden kann. Einen Trost gibt es übrigens für die wackeren Korruptionsjäger: Sie sind in dieser Funktion als „Oberstaatsanwalt“ tätig.