Kecskemet, Parndorf – Unter schwerer Bewachung und in Handschellen sind Mittwoch früh zehn der elf Angeklagten im Schlepperprozess im Gericht in Kecskemet in Ungarn vorgeführt worden. Teils vermummte Justizwachebeamte begleiteten die Männer, die für den grausamen Erstickungstod von 71 Flüchtlingen im August 2017 verantwortlich sein sollen. Deren Leichen wurden in einem Kühl-Lkw bei Parndorf im Burgenland gefunden. Die Verdächtigen müssen mit hohen Haftstrafen rechnen.

Den elf Beschuldigten wird unter anderem qualifizierter Mord und Schlepperei im Rahmen einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Die Bande soll laut Anklage mehr als 1.200 Menschen illegal nach Westeuropa gebracht haben. Seit Juni 2015 schmuggelte sie verstärkt Flüchtlinge von Serbien über Ungarn nach Österreich bzw. Deutschland. 31 solcher Fahrten konnte die Staatsanwaltschaft in Ungarn nachweisen. Neun Bandenmitglieder werden auf der Anklagebank Platz nehmen.

Ein Verdächtiger befindet sich noch auf der Flucht, gegen ihn wird in Abwesenheit verhandelt. Ein weiterer Komplize ist in Bulgarien in Haft, sein Verfahren soll im Ausland abgehalten werden, beantragte die Staatsanwaltschaft. Der mutmaßliche Bandenboss und Hauptangeklagte, ein 30-jähriger Afghane, hielt zum Auftakt des Verfahrens ein Transparent in arabischer Sprache in der Hand.

Kaum Interesse für Mammutprozess in Ungarn

Dienstagabend in Kecskemet: Auf dem Hauptplatz, einer Perle des Jugendstils, wird gefeiert. Dass einige hundert Meter entfernt im altehrwürdigen Gerichtsgebäude der Prozess gegen eine mutmaßliche Schlepperbande beginnt, verantwortlich für den grausamen Erstickungstod von 71 Flüchtlingen, davon hätten die Feiernden, Bewohner von Kecskemet, weder gehört noch gelesen, sagen sie.

Die Stadt mit den rund 110.000 Einwohnern im Süden Ungarns lockt derzeit die Menschen zum Obstler- und Weinfestival. Stände bieten deftige ungarische Küche, guten Wein und Schnaps. Die Gäste an den langen Holztischen sind ausgelassen und gesprächig. Kecskemet, die Hauptstadt des Komitats Bacs-Kiskun, sei schön und quirlig, sagen sie. Mit Entsetzen schütteln die jungen Frauen den Kopf, als sie von den Anschuldigen des mehrfachen Mordes hören. Elf Männer sollen den schrecklichen Erstickungstod von Migranten, darunter auch von Kindern, in einem Kühl-Laster billigend in Kauf genommen haben. Das ist furchtbar, meint eine der Frauen mit brünettem Haar.

In den ungarischen Medien kaum Thema

Eine blonde junge Frau verteidigt ihre Unkenntnis damit, dass das Thema Flüchtlinge in Ungarn kein Thema sei. Ungarns Grenze sei dicht, das Land habe kaum Flüchtlinge, betont sei. Deswegen hätten die ungarischen Medien wohl zumeist wenig Interesse gezeigt. Schade sei, dass Kecskemet nun wegen dieser furchtbaren Tat in das internationale Interesse gelange und nicht wegen seiner Kultur oder Tradition, bedauert die junge Frau. Auch eine Frau hinter einer Theke schüttelt hinsichtlich der Kenntnisse zum Thema Schlepper-Prozess bedauernd den Kopf. Von den 71 Toten in der Pannenbucht bei Parndorf im Burgenland habe sie nichts gewusst.

Der Prozess, der Mittwoch früh beginnt, lockt zahlreiche internationale Journalisten in die Kleinstadt. An die 100 Reporter hätten sich angemeldet, wie es heißt. Das Verfahren ist bisher in den ungarischen Medien wenig Thema. Nur mit einem Satz wird am Dienstag vermeldet, dass am Mittwoch um 8.30 Uhr der Schlepper-Prozess in Kecskemet beginnt.

Es werden viele Prozesstage vergehen, ehe über die u.a. wegen qualifizierten Mordes und Schlepperei im Rahmen einer kriminellen Vereinigung Angeklagten ein Urteil gefällt wird. Sie müssen mit hohen Haftstrafen rechnen. Nur gerecht, sagen die jungen Frauen auf dem Festival - und sie hoffen auf ausführliche Berichterstattung ihrer Medien. (APA, TT.com)